Migranti, Msf: “Fermo amministrativo per la Geo Barents e multa da 10mila euro” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primo provvedimento emesso nei confronti di una organizzazione non governativa dall’introduzione del cosiddetto decreto ong. La notizia arriva da Msf. “Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è stata raggiunta da un Fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10 mila euro. Stiamo valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l’accaduto. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite”. La Geo Barents sei giorni fa aveva lasciato il porto di Ancona per ritornare verso la Sicilia. Dopo rifornimenti e cambio equipaggio, la nave di soccorso in mare dei Migranti di Medici Senza Frontiere doveva tornare nella zona Sar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Primo provvedimento emesso nei confronti di una organizzazione non governativa dall’introduzione del cosiddetto decreto ong. La notizia arriva da Msf. “Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geo, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è stata raggiunta da undi 20 giorni e unada 10 mila. Stiamo valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l’accaduto. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite”. La Geosei giorni fa aveva lasciato il porto di Ancona per ritornare verso la Sicilia. Dopo rifornimenti e cambio equipaggio, la nave di soccorso in mare deidi Medici Senza Frontiere doveva tornare nella zona Sar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... masbu68 : @graziano_delrio @MSF_ITALIA @emergency_ong Graziano come è quella cosa che la Francia ha appena cacciato 44 dei mi… - salvo_petrelli : @graziano_delrio @MSF_ITALIA @emergency_ong Ipocriti sinistri, se veramente aveste a cuore il destino dei migranti… - derbatt61 : @graziano_delrio @MSF_ITALIA @emergency_ong Accogliere #migranti e mantenerli a ns spese perchè gli altri paesi non… - MAGADIGI64 : Finché usano @MSF_ITALIA e altri idioti simili, le operazioni di traghetto/traffico umano dei delinquenti non si RE… - marquezmoy : RT @CavalloTorre: La Camera ha approvato (187 voti a favore, 139 contrari, 3 astenuti) il decreto che introduce le nuove regole per le ONG.… -