(Di giovedì 23 febbraio 2023) Unimportante. Per il contenuto e per l'autorevolezza dell'estensore. L'in Italia e in Europa. "Il 2022 è stato un anno particolarmente complesso per l'in Italia e in Europa. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - afrvet : RT @fratotolo2: “Naufraghi”, “rifugiati”, “torturati”, “scappati da guerra e fame”, così la sinistra e le #ONG descrivono i #migranti sbarc… - bertolinipaola1 : RT @fratotolo2: “Naufraghi”, “rifugiati”, “torturati”, “scappati da guerra e fame”, così la sinistra e le #ONG descrivono i #migranti sbarc… - sagostinelli : RT @openpolis: Con 'Il vuoto dell'accoglienza' consolidiamo un'analisi pluriennale sul sistema dei centri per richiedenti asilo e rifugiati… -

Un insegnamento che dovremmo replicare per tutte le crisi e per tutti iche arrivano in ... Le critiche piovute da tutte le parti al mondo " dall'Onu al Consiglio d'Europa " sul Dl...... come il riconoscimento facciale, in campo militare e di polizia e della sorveglianza dei dati su popolazioni già discriminate in Europa:irregolari, Rom e altre minoranze etniche.

Il vuoto dell'accoglienza e la propaganda sulla pelle dei migranti Fondazione Openpolis

Accoglienza migranti in Italia: nessuna emergenza, ma sistema da ... Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Migranti, il sistema di accoglienza non è al collasso: nei centri ci ... Fanpage.it

Migranti e rifugiati, l’asilo impedito: un Rapporto del Cir Globalist.it

Non solo ucraini, nel 2022 è stato boom di rifugiati in Europa EuropaToday

Nel 2022 sono state presentate 77.195 richieste di protezione internazionale in Italia, a fronte di 217.735 presentate in Germania, 137.505 in Francia e 116.140 in Spagna ..."Il Centro Migrare dell’Ateneo svolge in questa chiave attività ... oggi partecipiamo al progetto dell’Alto Commissariato per i Rifugiati, ‘University Corridors for Refugees’, che permette di ...