Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati in 194 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono 158 i Migranti soccorsi e sbarcati, durante la notte, a Lampedusa. Trentasette, fra cui tre donne, sono stati intercettati, dalla Guardia di finanza, a Cala Galera. Altri 36 - su un barchino di 7 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono 158 isoccorsi e sbarcati, durante la notte, a. Trentasette, fra cui tre donne, sono stati intercettati, dalla Guardia di finanza, a Cala Galera. Altri 36 - su un barchino di 7 ...

