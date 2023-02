Midtjylland-Sporting Lisbona | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo ledi, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, coadiuvato come connazionali dagli assistenti Hancko e Pozor, e dal quarto uomo Kralovic. VAR e AVAR saranno rispettivamente i polacchi Frankowski e Lasyk. Calcio d’inizio ore 18:45 alla MCH Arena di Herning. Dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana,si ritrovano questo pomeriggio con l’obiettivo di strappare il pass per gli ottavi di finale. Un vero e proprio appuntamento con la storia per i danesi i quali non sono mai andati oltre i sedicesimi in questa competizione. Gli uomini di Albert Capelas sono reduci da un ottimo pareggio in ...