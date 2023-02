Microfoni staccati, spoiler e rivelazioni sessuali: provvedimento del GF Vip per 4 Vipponi, decisione e busta nera stravolta (Di giovedì 23 febbraio 2023) La puntata del GF Vip si è aperta con una busta nera, e con un padrone di casa, Alfonso Signorini, ancora più nero. Si parla di cospirazione, di coltelli e di confidenze sorprendenti che però, a quanto pare, saranno pagate a caro prezzo. provvedimento GF Vip per quattro Vipponi: cosa è successo Quattro concorrenti potrebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 febbraio 2023) La puntata del GF Vip si è aperta con una, e con un padrone di casa, Alfonso Signorini, ancora più nero. Si parla di cospirazione, di coltelli e di confidenze sorprendenti che però, a quanto pare, saranno pagate a caro prezzo.GF Vip per quattro: cosa è successo Quattro concorrenti potrebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

