Microfoni staccati, spoiler e rivelazioni sessuali: provvedimento del GF Vip in vista (Di giovedì 23 febbraio 2023) La puntata del GF Vip si è aperta con una busta nera, e con un padrone di casa, Alfonso Signorini, ancora più nero. Si parla di cospirazione, di coltelli e di confidenze sorprendenti che però, a quanto pare, saranno pagate a caro prezzo. provvedimento GF Vip per quattro Vipponi: cosa è successo Quattro concorrenti potrebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alpraz0l4m_ : @marydramaa Bhe in primis i microfoni ambientali li hanno staccati e quindi infranto il regolamento, poi secondo me… - VeronicaCH19 : @Flore1989 anto per me ha sbagliato ma,ed è enorme, lei il microfono lo aveva, loro li hanno volutamente staccati p… - Sabrina86372862 : RT @itisnicoleeee: Conclusione mia: palese trovata autoriale per cercare di spaccare il gruppo. Per la questione microfoni staccati il prov… - ESTANCA2 : @MariaVa42341241 Eh vabbè tutto questo casino per i microfoni staccati quando c’è gente che ha fatto di peggio? Han… - dottoressa07 : RT @6dicorvi: che poi alfonso è tutta la puntata che dice 'potrebbe stravolgere gli equilibri della casa' capite loro già avevano quell'uni… -