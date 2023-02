Michelle ospita Eros Ramazzotti: “Avevo detto: mamma, quest’uomo lo sposerò” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri sera, mercoledì 22 febbraio 2023, è tornata in onda Michelle Hunziker con il suo one woman show Michelle Impossible and Friends. E a proposito di friends, anche per questa nuova stagione, la conduttrice ha deciso di invitarne uno molto particolare, il suo ex marito Eros Ramazzotti. Inutile dire che i due hanno regalato delle emozioni meravigliose e non sono mancate anche delle rivelazioni sul loro rapporto. Eros Ramazzotti torna a Michelle Impossible: le sue parole per la Hunziker Dopo aver cantato alcune delle sue più famose canzoni, Eros si è avvicinato a Michelle affermando che è già la seconda volta per lui a Michelle Impossible. Ramazzotti ha fatto un po’ di ironia dicendo che alla prossima ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri sera, mercoledì 22 febbraio 2023, è tornata in ondaHunziker con il suo one woman showImpossible and Friends. E a proposito di friends, anche per questa nuova stagione, la conduttrice ha deciso di invitarne uno molto particolare, il suo ex marito. Inutile dire che i due hanno regalato delle emozioni meravigliose e non sono mancate anche delle rivelazioni sul loro rapporto.torna aImpossible: le sue parole per la Hunziker Dopo aver cantato alcune delle sue più famose canzoni,si è avvicinato aaffermando che è già la seconda volta per lui aImpossible.ha fatto un po’ di ironia dicendo che alla prossima ...

