MICHELLE IMPOSSIBLE | SUPER PICCO PER LA HUNZIKER E IL GRAZIE DEI VERTICI MEDIASET

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri su Canale 5, esordio vincente per la seconda edizione di “& Friends”: leader assoluto della serata con 2.824.000 telespettatori totali pari al 21.3% di share (21.9% sul target 15-64 anni). Benissimo anche sul pubblico giovane: 26% di share tra i 15-34enni. Nel corso della serata, il primo dei tre appuntamenti speciali del programma diha toccato picchi del 32% di share e 4.068.000 spettatori totali. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «conferma ancora una volta la spumeggiante personalità, nelle tre serate-evento del suo one-woman-show& Friends: spiritosa e autoironica, si destreggia con leggerezza tra grandi ospiti, performance artistiche accompagnate da ...

... Mamme star del 2023: dal primo bebè di Aurora Ramazzotti al quarto figlio di Blake Lively Tutta la famiglia sul palco diEros,e Aurora sono molto uniti. Nei giorni ...Ancora una volta insieme, ancora una volta l'uno di fronte all'altra. Eros Ramazzotti eHunziker si sono incontrati sul palco die Friends, il nuovo programma della conduttrice in onda su Canale 5. 'Ti emoziona sapere che diventerai nonno a breve', ha domandatoall'ex marito. 'Certamente'. Tra i ...

Michelle ed Eros continuano a far sognare milioni di italiani. In queste ore circola in rete un video che li ritrae, divenuto immediatamente virale. Vediamo cosa sta accadendo.Eros, Michelle e Aurora sono molto uniti. Nei giorni scorsi abbiamo visto tutta la famiglia sul palco di Michelle Impossible, trasmissione condotta dalla bionda showgirl. «Sei una roccia, stupenda, ...