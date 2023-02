MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS | UN VARIETÀ NEL PALINSESTO DI CANALE 5

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri sera, oltre al video-saluto alla community di BubinoBlog, ha debuttato l’attesissimo show diHunziker su5. “”, programma già andato in onda la passata stagione per celebrare la carriera della nota showgirl. La prima puntata dello scorso anno ha visto anche come ospite Maria De Filippi, che è rarissimo vederla in programmi non suoi. Oltreché altri ospiti di primo piano come Silvia Toffanin o Gerry Scotti. Quest’anno, visti i buoni risultati del programma, si è deciso di riproporlo in una veste differente; ossia, celebrare non tanto la conduttrice ma proporre uno show-, con un ruolo importante dato dagli ospiti. La recensione che sto per fare presuppone una doverosa premessa che trascende da ogni critica ...