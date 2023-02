Michelle Impossible | Eros Ramazzotti nonno emozionato con Aurora | “Quando gliel’ho detto è svenuto”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuova reunion familiare a. Per la prima puntata della nuova stagione del suo show la Hunziker ha scelto di giocare ancora la carta fortunata:. Sul palco infatti è arrivato il cantante, ex marito della showgirl e padre di, da diversi mesi incinta.ha prima cantato un medley dei suoi più grandi successi, poiHunziker ha chiamato sul palco la figlia, che è entrata in scena con il suo pancione evidente. La Hunziker ha quindi lasciato il palco all’ex marito e alla figlia, che si è rivolta al padre, ironizzando: “Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti: aspetto un bambino”. Ridendo,ha risposto: “Sei una forza della natura, una ...

'Sarò nonna, felice e single'.Hunziker lo sottolinea nell'intervista al Corriere della Sera per presentare il suo momento d'oro, tra lavoro (il ritorno in tv con& Friends , su Canale 5) e la famiglia, con la figlia Aurora Ramazzotti che tra poche settimane le darà il suo primo nipotino. La showgirl svizzera è caricata a molla in vista del ...Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme, ma solo per una notte. A, il nuovo programma della conduttrice italo - svizzera in programma su Canale 5, la famiglia si riunisce e scalda i cuori dei fan. 'Ti emoziona sapere che diventarai nonno a breve...

