Michelle Hunziker e la battuta di Katia Follesa sull’ex Giovanni Angiolini: ecco come ha reagito la conduttrice (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito. Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…”. La battuta è di Katia Follesa e la “vittima” è Michelle Hunziker. Il riferimento è alla relazione della conduttrice con Giovanni Angiolini, il medico che è entrato nel suo cuore dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi. E che dal suo cuore è già uscito. Siamo a Michelle Impossible, lo show condotto dalla Hunziker su Canale5 (qui ne parliamo diffusamente). come ha reagito la conduttrice? Sorridendo e dicendo “ok, me ne vado”. D’altronde le gag con Follesa sono uno dei punti cardine del programma e tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito. Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…”. Laè die la “vittima” è. Il riferimento è alla relazione dellacon, il medico che è entrato nel suo cuore dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi. E che dal suo cuore è già uscito. Siamo aImpossible, lo show condotto dallasu Canale5 (qui ne parliamo diffusamente).hala? Sorridendo e dicendo “ok, me ne vado”. D’altronde le gag consono uno dei punti cardine del programma e tra ...

