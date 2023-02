Michelle Hunziker accende una speranza? | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Amo il trash e amo tutto ciò che è leggero. È così dura e pesante la vita che quando decido di guardare la TV generalista, scelgo sono programmi divertenti che mi facciano ridere e che mi facciano passare 3 ore in allegria. Una volta questi programmi erano i reality, trash ma di quel trash divertente, che ti faceva ridere di gusto. Oggi tutto è cambiato, i reality sono terribili, spesso dal nervoso mi fanno cambiare canale, altro che spensieratezza. Canale 5 ormai è il canale dei reality, attualmente c’è in onda il GF Vip, la peggior edizione di sempre. Mediaset punta tutto sui reality tanto da farli durare all’infinito, perché hanno la massima resa con poca spesa. Proprio nei giorni scorsi Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, rispondendo ai suoi followers su Instagram, ha detto che nonostante il GF sia accompagnato da vip, nomi famosi non ce ne sono perché non ci sono più soldi ...