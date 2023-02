"Mi si è girato il bacino". Mare Fuori, il dramma della Crescentini dietro le quinte (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutti i segreti di Mare Fuori. Carolina Crescentini ospite di Bella Ma' da Pierluigi Diaco parla del suo personaggio, "Paola", che sta appassionando i telespettatori in queste tre stagioni della fiction che sta battendo ogni record su RaiPlay ma anche su Rai Due. Paola è la direttrice del carcere minorile e di fatto è soprannominata dai ragazzi "punto e virgola" per la zoppia che la accompagna dopo un gravissimo incidente. E proprio per questo ruolo, la Crescentini ha avuto dei problemi fisici: "Mi porto tanto, tutte le storie ed anche dei problemi fisici perché Paola è claudicante e quella postura mi ha creato dei problemi. Ho zoppicato per tre stagioni e siccome delle scene vengono rifatte mille volte mi si è girato il bacino". Poi l'attrice ha anche parlato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutti i segreti di. Carolinaospite di Bella Ma' da Pierluigi Diaco parla del suo personaggio, "Paola", che sta appassionando i telespettatori in queste tre stagionifiction che sta battendo ogni record su RaiPlay ma anche su Rai Due. Paola è la direttrice del carcere minorile e di fatto è soprannominata dai ragazzi "punto e virgola" per la zoppia che la accompagna dopo un gravissimo incidente. E proprio per questo ruolo, laha avuto dei problemi fisici: "Mi porto tanto, tutte le storie ed anche dei problemi fisici perché Paola è claudicante e quella postura mi ha creato dei problemi. Ho zoppicato per tre stagioni e siccome delle scene vengono rifatte mille volte mi si èil". Poi l'attrice ha anche parlato ...

