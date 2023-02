"Mi cacci? Ti sto antipatico?": clamorosa rissa nel Pd, il big travolge la Schlein (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non si è nemmeno aperto il voto dei gazebo che deciderà il nuovo segretario del Pd che già è iniziata la resa dei conti. A scoperchiare il vaso di Pandora è stato Luca Lotti che rilanciando un post su Facebook ha posto domande pesantissime a Elly Schlein: "Chiedo direttamente a Elly Schlein: se vinci tu che devo fare, uscire dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu a cacciarmi? È questo il clima che imporrai nel Pd da segretaria?". Lotti si riferisce ad alcune dichiarazioni rilasciata dalla stessa Schlein sul futuro del Pd a "Un giorno da pecora": "Leggo che Elly Schlein mi cita, forse in cerca di consenso o forse per gettare discredito sul suo avversario e lo fa in modo 'discriminatorio'. Ho fatto parte del periodo definito 'renziano', così come ho fatto parte del periodo precedente (avendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non si è nemmeno aperto il voto dei gazebo che deciderà il nuovo segretario del Pd che già è iniziata la resa dei conti. A scoperchiare il vaso di Pandora è stato Luca Lotti che rilanciando un post su Facebook ha posto domande pesantissime a Elly: "Chiedo direttamente a Elly: se vinci tu che devo fare, uscire dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu aarmi? È questo il clima che imporrai nel Pd da segretaria?". Lotti si riferisce ad alcune dichiarazioni rilasciata dalla stessasul futuro del Pd a "Un giorno da pecora": "Leggo che Ellymi cita, forse in cerca di consenso o forse per gettare discredito sul suo avversario e lo fa in modo 'discriminatorio'. Ho fatto parte del periodo definito 'renziano', così come ho fatto parte del periodo precedente (avendo ...

