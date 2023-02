'Mi avevano detto di abortire, salvato a Pistoia' (Di giovedì 23 febbraio 2023) La storia di Antonio, sette anni, tra interventi e cure. La mamma: 'Grazie al dottor Agostiniani e alla sua équipe del San Jacopo' Leggi su lanazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) La storia di Antonio, sette anni, tra interventi e cure. La mamma: 'Grazie al dottor Agostiniani e alla sua équipe del San Jacopo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hanniesunshinee : Le mie difese immunitarie non esistono più, i dottori me lo avevano detto di prendere più vitamine ma vi giuro che… - AnnantoniaM : RT @teamsoleilsorge: Gli spartani sempre molto coerenti, non avevano detto che per loro questa settimana doveva essere incentrata sul pieno… - s02526371 : @fabrizi92786826 Non le avevano ancora finite?ora che fanno sanzionano cani,gatti,orsi russi???????Retard Borrella è u… - sofy_pit : @DSantanche Mah, non ha detto nulla. Solo ripetuto cosa le avevano detto di dire. Non ha mai articolato né argomentato un pensiero. - Manuela82137492 : @CCatrimi @normajaime22 @Iperborea_ @afiresign_ Hanno lasciato andare parecchie delle minchiate fatte da Oriana, pe… -