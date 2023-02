Meteo, torna l’inverno e porta la neve in pianura: le città a rischio (Di giovedì 23 febbraio 2023) In base alle previsioni Meteo sarà da domenica prossima 26 febbraio che l’Italia assisterà a una svolta netta per quanto riguarda le condizioni del tempo. Da Cuneo a Genova e da Torino a Bologna ecco dove potrà nevicare. Giungono infatti ulteriori conferme sull’ingresso di aria molto fredda di matrice artica, da domenica, al Nord e su parte del Centro. Complice del cambiamento Meteo sarà lo sbilanciamento dell’anticiclone sulle Isole Britanniche. Da domenica 26 febbraio freddo polare e il ritorno delle nevicate, anche a quote molto basse. Foto AnsaMeteo, nevicate in arrivo Questa dinamica, spiegano da 3BMeteo, favorirà dunque nevicate a quote basse al Centro e a tratti in pianura al Nord. Se questo impianto generale delle previsioni Meteo appare abbastanza sicuro, rimane invece ancora ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) In base alle previsionisarà da domenica prossima 26 febbraio che l’Italia assisterà a una svolta netta per quanto riguarda le condizioni del tempo. Da Cuneo a Genova e da Torino a Bologna ecco dove potrà nevicare. Giungono infatti ulteriori conferme sull’ingresso di aria molto fredda di matrice artica, da domenica, al Nord e su parte del Centro. Complice del cambiamentosarà lo sbilanciamento dell’anticiclone sulle Isole Britanniche. Da domenica 26 febbraio freddo polare e il ritorno delle nevicate, anche a quote molto basse. Foto Ansa, nevicate in arrivo Questa dinamica, spiegano da 3B, favorirà dunque nevicate a quote basse al Centro e a tratti inal Nord. Se questo impianto generale delle previsioniappare abbastanza sicuro, rimane invece ancora ...

