Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 23 febbraio 2023

Tempo di lettura: 2 minuti

Ecco le previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedì 23 febbraio 2023.

Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2465m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta Meteo presente.

Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2463m. I venti saranno al ...

