Meteo giovedì: anticiclone in declino, arriva qualche pioggia. I dettagli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L'egemonia anticiclonica sull'Europa centro-meridionale ha i giorni contati e sta subendo un primo attacco ad opera dei flussi perturbati nord atlantici. Questi tra oggi e domani smantelleranno la struttura di alta pressione sul comparto sudoccidentale del Continente, con prime ripercussioni anche su part d'Italia. Sulla Penisola Iberica si scaverà un vortice da cui si intensificherà una spinta di correnti umide sudoccidentali dirette verso lo Stivale. Già in queste ore le correnti umide da sudovest determinano addensamenti al Centro-Nord, anche se con fenomeni sporadici e limitati nelle prossime ore a parte del Nordovest. Successivamente il flusso umido sudoccidentale subirà una lieve intensificazione, quanto basterà per dar luogo a qualche debole pioggia in più al Nord e localmente sull'alto ...

