Meteo a Roma e nel Lazio, da domenica 26 febbraio torna il gelo russo: arriva la neve?

Negli ultimi giorni il tempo è stato per lo più stabile e soleggiato, regalandoci un'illusione di primavera con temperature sopra la media. Adesso però le cose potrebbero prendere una piega diversa e l'inverno potrebbe tornare nuovamente a farsi sentire. Infatti, l'aria calda proveniente dalla Tunisia si scontrerà con il gelo russo scatenando la tempesta perfetta. Tale scontro è previsto per la giornata di domenica quando l'illusione di Primavera del sabato lascerà il posto al freddo pungente russo su gran parte della penisola ed in special modo al Centro-Nord.

