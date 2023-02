Meta: «L’accesso degli utenti non può essere soggetto al pagamento dell’IVA» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non si è fatta attendere la reazione di Meta, dopo la diffusione della notizia relativa a un’indagine della Guardia di Finanza su una presunta evasione dell’IVA da parte dell’azienda americana. La questione porta al centro – in seguito a una inchiesta giudiziaria sul territorio italiano – il tema della gratuità dei social network. Ricordate lo slogan Facebook è gratis e lo sarà sempre? È una massima che è stata più volte smentita dagli addetti ai lavori, in virtù dell’acquisizione – da parte di tutte le aziende che si occupano di social networking – di una grande quantità di dati degli utenti, attraverso cui poter orientare le loro scelte. Non soltanto a livello pubblicitario, ma anche a livello informativo. Di fatto, l’indagine della Guardia di Finanza mette al centro proprio la questione del dato personale come ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non si è fatta attendere la reazione di, dopo la diffusione della notizia relativa a un’indagine della Guardia di Finanza su una presunta evasioneda parte dell’azienda americana. La questione porta al centro – in seguito a una inchiesta giudiziaria sul territorio italiano – il tema della gratuità dei social network. Ricordate lo slogan Facebook è gratis e lo sarà sempre? È una massima che è stata più volte smentita dagli addetti ai lavori, in virtù dell’acquisizione – da parte di tutte le aziende che si occupano di social networking – di una grande quantità di dati, attraverso cui poter orientare le loro scelte. Non soltanto a livello pubblicitario, ma anche a livello informativo. Di fatto, l’indagine della Guardia di Finanza mette al centro proprio la questione del dato personale come ...

