Messias: 'Se sono da Milan? Anche io amavo i giocatori di una volta, ma non ci sono più' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Presente all'evento della Fondazione Milan per il ventennale, il centrocampista esterno rossonero Junior Messias ha parlato ai media presenti,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Presente all'evento della Fondazioneper il ventennale, il centrocampista esterno rossonero Juniorha parlato ai media presenti,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DevilMayMilan : Imbarazzante e di una bassezza incredibile la domanda di Pongo a Messias. Junior ovviamente è un gran signore e ha… - manu__99 : @NandoPiscopo1 @ale_taia Sono bravi in casa ma fuori casa...cioè noi li abbiamo battuti in tranquillità 4-0 con Tat… - AleBottazzi_23 : RT @86_longo: Messias risponde così alla domanda di @cmdotcom: 'Giocatore da Milan? La gente è abituata ai giocatori di una volta, di cui m… - PAprigliano : RT @86_longo: Messias risponde così alla domanda di @cmdotcom: 'Giocatore da Milan? La gente è abituata ai giocatori di una volta, di cui m… - ForzaMI67931706 : RT @PMP2992: @86_longo A me non fa impazzire, non sono stato mai un suo fan sfegatato e il suo arrivo mi ha fatto abbastanza storcere il na… -