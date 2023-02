Mercurio sul Sole (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 3 gennaio 2023, il pianeta interno Mercurio ha attraversato il campo visivo di Solar Orbiter. Nel transito il pianeta appariva un cerchietto perfettamente nero in movimento sul Sole. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 3 gennaio 2023, il pianeta internoha attraversato il campo visivo di Solar Orbiter. Nel transito il pianeta appariva un cerchietto perfettamente nero in movimento sul

