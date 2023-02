Mercoledì 1° marzo la presentazione della partnership tra FIGC e TELEPASS (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mercoledì 1° marzo alle ore 14.30, presso la Sala ‘Paolo Rossi’ della sede FIGC (Via Gregorio Allegri 14, Roma), si terrà la presentazione della partnership tra FIGC e TELEPASS, nuovo Top Partner delle Nazionali italiane di calcio. Interverranno il presidente della FIGC Gabriele Gravina, l’amministratore delegato di TELEPASS Gabriele Benedetto e i Ct della Nazionale maschile e femminile Roberto Mancini e Milena Bertolini. Presenti all’incontro anche il presidente di Edizione Alessandro Benetton e il presidente di Atlantia Giampiero Massolo.Info per le redazioni. Le richieste di accredito dovranno essere inviate all’indirizzo press@figc.it entro le ore 12 di lunedì 27 febbraio, menzionando nell’oggetto ‘Accredito ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)1°alle ore 14.30, presso la Sala ‘Paolo Rossi’sede FIGC (Via Gregorio Allegri 14, Roma), si terrà latra FIGC e, nuovo Top Partner delle Nazionali italiane di calcio. Interverranno il presidenteFIGC Gabriele Gravina, l’amministratore delegato diGabriele Benedetto e i CtNazionale maschile e femminile Roberto Mancini e Milena Bertolini. Presenti all’incontro anche il presidente di Edizione Alessandro Benetton e il presidente di Atlantia Giampiero Massolo.Info per le redazioni. Le richieste di accredito dovranno essere inviate all’indirizzo press@figc.it entro le ore 12 di lunedì 27 febbraio, menzionando nell’oggetto ‘Accredito ...

