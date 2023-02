Mercedes, Wolff: “Test positivi oggi in Bahrain, Hamilton è motivatissimo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha espresso le sue sensazioni, dopo la mattinata di Test in Bahrain. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Prima giornata positiva. Non c’è stato saltellamento ed è un buon punto di partenza. I segnali sono buoni, ma dovremo comparare i dati con quelli del 2022”. Sui propri piloti poi aggiunge: “Ho trovato un Hamilton motivatissimo. Sono sbalordito perché Lewis è da 10 anni in questo team e ogni anno torna più maturo e professionale. Russel era contento della macchina, sembra che abbia il giusto bilanciamento. Stiamo raccogliendo dei dati per fare un confronto con il 2022. Lo scorso anno eravamo nei guai perché la macchina saltellava ovunque. Per il momento è diverso, abbiamo una base solida per ottimizzare la vettura. L’inverno ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il team principal della, Toto, ha espresso le sue sensazioni, dopo la mattinata diin. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Prima giornata positiva. Non c’è stato saltellamento ed è un buon punto di partenza. I segnali sono buoni, ma dovremo comparare i dati con quelli del 2022”. Sui propri piloti poi aggiunge: “Ho trovato un. Sono sbalordito perché Lewis è da 10 anni in questo team e ogni anno torna più maturo e professionale. Russel era contento della macchina, sembra che abbia il giusto bilanciamento. Stiamo raccogliendo dei dati per fare un confronto con il 2022. Lo scorso anno eravamo nei guai perché la macchina saltellava ovunque. Per il momento è diverso, abbiamo una base solida per ottimizzare la vettura. L’inverno ...

