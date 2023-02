Mercato Napoli, rinnovo automatico per Spalletti: un altro anno con ingaggio aumentato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo una stagione straordinaria, nella quale ha portato il Napoli al primo posto in classifica con un enorme vantaggio sulle avversarie e con un piede e mezzo ai quarti di Champions League, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti è sempre più al centro del progetto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, infatti, nel mese di giugno dovrebbe scattare il rinnovo automatico per il tecnico, con il contratto che dovrebbe essere prolungato fino al 2024, con un ingaggio aumentato a circa 2.7 milioni di euro annui. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo una stagione straordinaria, nella quale ha portato ilal primo posto in classifica con un enorme vantaggio sulle avversarie e con un piede e mezzo ai quarti di Champions League, l’allenatore azzurro Lucianoè sempre più al centro del progetto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, infatti, nel mese di giugno dovrebbe scattare ilper il tecnico, con il contratto che dovrebbe essere prolungato fino al 2024, con una circa 2.7 milioni di euro annui. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

