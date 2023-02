Mercato europeo - La "regina" di gennaio è la Dacia Sandero (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuovo cambio al vertice delle auto più popolari sul Mercato europeo. A gennaio, la classifica dei modelli più venduti elaborata da Jato Dynamics è infatti guidata dalla Dacia Sandero, con 20.836 unità e un +18% legato soprattutto alle forti performance registrate in Francia e in Italia. La compatta, che nell'intero 2022 si era piazzata al secondo posto dietro la sola Peugeot 208, è seguita dalla Volkswagen T-Roc e dalla Toyota Yaris. Il quarto posto è occupato da un'altra Toyota, la Yaris Cross, che si posiziona davanti alla Renault Clio, alla Dacia Duster, alla piccola del Leone, alla Fiat 500, alla Opel Corsa e alla Volkswagen Tiguan. Dacia superstar. Dunque nella top-ten si riscontrano ben due modelli della Dacia, a dimostrazione di come il loro ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuovo cambio al vertice delle auto più popolari sul. A, la classifica dei modelli più venduti elaborata da Jato Dynamics è infatti guidata dalla, con 20.836 unità e un +18% legato soprattutto alle forti performance registrate in Francia e in Italia. La compatta, che nell'intero 2022 si era piazzata al secondo posto dietro la sola Peugeot 208, è seguita dalla Volkswagen T-Roc e dalla Toyota Yaris. Il quarto posto è occupato da un'altra Toyota, la Yaris Cross, che si posiziona davanti alla Renault Clio, allaDuster, alla piccola del Leone, alla Fiat 500, alla Opel Corsa e alla Volkswagen Tiguan.superstar. Dunque nella top-ten si riscontrano ben due modelli della, a dimostrazione di come il loro ...

