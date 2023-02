Mentre Michelle era con Eros | Trussardi spiazza tutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023)Hunziker è tornata in tv con la seconda edizione del suoImpossible. Tra i suoi ospiti anche quest'anno ci sono stati sia l'ex maritoRamazzotti che la figlia Aurora. Tomaso, l'ex secondo marito della Hunziker, non ha guardato lo show. I due sono ormai separati da un anno. L'imprenditore bergamasco non ha mai nascosto la grande stima che nutre nei confronti della conduttrice. Tuttavia ieri, giorno in cui è andata in onda la prima puntata del programma,ha fatto altro. Come rivelato da lui stesso nelle sue storie Instagram,non è rimasto a casa a guardare lo show dell'ex moglie ma è uscito a cena fuori con amici. Il locale scelto è Villa Crespi, ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. La scelta di Tomaso ha creato ...

note di Lucio Battisti durante la prima puntata di 'Impossibile & Friends', in onda il 22 febbraio su Canale 5 (lo show è stato seguito da 2.824.000 spettatori con share del 21.3%).

Mentre andava in onda Michelle Impossible, Trussardi condivideva tra le storie di Instagram scatti della cena che ha consumato nel noto ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Lo stesso chef appare in ...Mentre in tv andava in onda la reunion tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi ha "reagito" e si è mostrato sui social…