Mentre in Ucraina si lotta per la vita, in Italia c'è chi riesce (ancora) a sindacare (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci sono momenti storici che vanno oltre i colori politici. Ad un anno dalla guerra criminale voluta esclusivamente da Putin contro il popolo ucraino abbiamo imparato a conoscere meglio alcuni politicanti e pseudo partiti. Oltre ad aver disgustosamente conosciuto esperti della propaganda russa travestiti da fantomatici giornalisti o ridicoli opinionisti Italiani. Bene, due giorni fa Giorgia Meloni era in Ucraina per dare loro sostegno e vicinanza. Non una presenza scontata, ma necessaria e molto utile per molteplici aspetti. Per prima cosa, per cercare di sgomberare ogni dubbio sulla posizione del governo Italiano dopo le assurde parole di Silvio Berlusconi il quale continua a dimostrare la sua amicizia con Putin e allo stesso tempo mette in forte imbarazzo il suo partito e il suo governo. E a questo punto anche il Ppe ha preso ...

