Meloni rifà il look agli uffici: Palazzo Chigi svecchiato dai nuovi arredi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tre settimane fa, intervistata da Paolo Del Debbio che era andato a trovarla a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha svelato i lavori commissionati per «svecchiare» il suo ufficio. Un restyling motivato da un'esigenza di «sobrietà», per usare le parole del premier. Lo svecchiamento, in realtà, non si ferma al cambio di tappezzeria e ai nuovi arredi nell'ufficio del capo del governo, ma riguarda più in generale la presidenza del Consiglio, visto che negli ultimi mesi sono stati comprati divani, mobili e poltrone da lavoro, per una spesa complessiva di circa centomila euro. Anche se i contratti sono stati stipulati durante la presidenza Meloni, alcuni di questi lavori erano previsti già da tempo, quando a Palazzo Chigi c'era ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tre settimane fa, intervistata da Paolo Del Debbio che era andato a trovarla a, Giorgiaha svelato i lavori commissionati per «svecchiare» il suoo. Un restyling motivato da un'esigenza di «sobrietà», per usare le parole del premier. Lo svecchiamento, in realtà, non si ferma al cambio di tappezzeria e ainell'o del capo del governo, ma riguarda più in generale la presidenza del Consiglio, visto che negli ultimi mesi sono stati comprati divani, mobili e poltrone da lavoro, per una spesa complessiva di circa centomila euro. Anche se i contratti sono stati stipulati durante la presidenza, alcuni di questi lavori erano previsti già da tempo, quando ac'era ...

