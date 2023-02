Meloni isolata, Lega e Forza Italia dicono no ai jet italiani in Ucraina (Di giovedì 23 febbraio 2023) La scena di Volodymyr Zelensky che attacca Silvio Berlusconi nel corso della visita di Giorgia Meloni a Kyjiv è stata troppo dirompente per essere smaltita in 24 ore. La premier e il Cavaliere non si sarebbero nemmeno sentiti dopo l’accaduto. Ora la linea nella maggioranza è abbassare i toni per fa sbollire gli animi. Ma intanto le distanze tra i partiti della coalizione sulla guerra si allargano, racconta La Stampa. Non ha giovato il fatto che ancora una volta Silvio Berlusconi sia stato difeso dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «In un altro impeto di rabbia impotente, l’abitante del bunker ha attaccato Berlusconi, che aveva ricordato al regime di Kyjiv il Donbass». Meloni, rientrata a Roma ieri, non cambia posizione. E al Tg4 ha ribadito come «sia giusto favorire le ipotesi di dialogo ma che non lo si possa fare se non ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) La scena di Volodymyr Zelensky che attacca Silvio Berlusconi nel corso della visita di Giorgiaa Kyjiv è stata troppo dirompente per essere smaltita in 24 ore. La premier e il Cavaliere non si sarebbero nemmeno sentiti dopo l’accaduto. Ora la linea nella maggioranza è abbassare i toni per fa sbollire gli animi. Ma intanto le distanze tra i partiti della coalizione sulla guerra si allargano, racconta La Stampa. Non ha giovato il fatto che ancora una volta Silvio Berlusconi sia stato difeso dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «In un altro impeto di rabbia impotente, l’abitante del bunker ha attaccato Berlusconi, che aveva ricordato al regime di Kyjiv il Donbass»., rientrata a Roma ieri, non cambia posizione. E al Tg4 ha ribadito come «sia giusto favorire le ipotesi di dialogo ma che non lo si possa fare se non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Il filoputinismo di Silvio #Berlusconi alla fine ha smosso anche il PPE. E così l'Italia è ancora più isolata in Eu… - ugolini_g : @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa Cosa diceva la MELONI 8 ANNI FA. Ora invece strombazza un bellicismo sfrenato IRRESPONS… - ugolini_g : Cosa diceva la MELONI 8 ANNI FA. Ora invece strombazza un bellicismo sfrenato IRRESPONSABILE, contro l'interesse de… - Cirodanapoli : Per tutti quelli, soprattutto a sinistra, a partire dal @pdnetwork , che dicevano che l'Italia è isolata nel mondo.… - luca_viv : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Discorso netto di Zelensky ha aiutato Meloni, in primis perchè è stato Berlusconi ha iniziare 'la rissa' atta… -