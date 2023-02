Meloni cerca sponde in India per la difesa e contro la via della Seta cinese (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da Palazzo Chigi filtrano conferme su quello che, insieme a Kiev, potrebbe essere il più importante viaggio della presidente del Consiglio da inizio mandato. Un appuntamento importante anche in preparazione della missione in Cina a cui si sta lavorando per maggio Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da Palazzo Chigi filtrano conferme su quello che, insieme a Kiev, potrebbe essere il più importante viaggiopresidente del Consiglio da inizio mandato. Un appuntamento importante anche in preparazionemissione in Cina a cui si sta lavorando per maggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudio75412168 : RT @Sarti13Carla: Qui non si cerca nemmeno più di nascondere che si è #fascisti, c'è gente che se ne vanta. Sciacquarsi la bocca dopo aver… - maina_enrica : Rendetevi conto che doveva farlo la politica mettere ordine nei casini che hanno fatto no io sono la vittima . Melo… - Franco32656300 : ??sorpresa, oltre a una giovane neolaureata in cerca di lavoro, indica Meloni, «per dirle che non ce ne facciamo nu… - ZinconeRoma : @fattoquotidiano Essere'ATLANTISTI'per la Meloni e non solo vuol dire essersi bevuti il cervello,ubbidire come IDIO… - Gramoz80006405 : #Berlusconi cerca di prendere gli elettori di #Meloni , mettendosi contro #Zelensky e pro #Putin . Una mossa intel… -