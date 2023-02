Meloni: Berlusconi si fermi. Ma Mosca lo difende. Fi e Lega: stop ai jet all’Ucraina (Di giovedì 23 febbraio 2023) I pontieri di Palazzo Chigi al lavoro per bloccare le esternazioni dell’ex premoer. Romeo attacca sull’invio di armi: «Così si rischia l’escalation militare» Leggi su lastampa (Di giovedì 23 febbraio 2023) I pontieri di Palazzo Chigi al lavoro per bloccare le esternazioni dell’ex premoer. Romeo attacca sull’invio di armi: «Così si rischia l’escalation militare»

