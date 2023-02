Melina: “Spero di essere indotta nella Hall of Fame, se non a Los Angeles dove?” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con l’avvicinarsi di WrestleMania 39, la cerimonia della Hall of Fame è una tappa fondamentale che precede l’evento più importante dell’anno di casa WWE. Con la cerimonia prevista a Los Angeles, Melina, nativa della California, ha espresso il desiderio di essere inserita quest’anno. Melina ha svolto un ruolo fondamentale nella divisione femminile durante la metà degli anni 2000, quando l’era di Lita e Trish Stratus stava volgendo al termine. Insieme a lottatrici di talento come Michelle McCool, Beth Phoenix e Mickie James, Melina ha contribuito a guidare la divisione in un periodo in cui le lottatrici non avevano le stesse opportunità di oggi. Pur essendo stata a lungo la beniamina dei fan, Melina non è stata esente da ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con l’avvicinarsi di WrestleMania 39, la cerimonia dellaofè una tappa fondamentale che precede l’evento più importante dell’anno di casa WWE. Con la cerimonia prevista a Los, nativa della California, ha espresso il desiderio diinserita quest’anno.ha svolto un ruolo fondamentaledivisione femminile durante la metà degli anni 2000, quando l’era di Lita e Trish Stratus stava volgendo al termine. Insieme a lottatrici di talento come Michelle McCool, Beth Phoenix e Mickie James,ha contribuito a guidare la divisione in un periodo in cui le lottatrici non avevano le stesse opportunità di oggi. Pur essendo stata a lungo la beniamina dei fan,non è stata esente da ...

