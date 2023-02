“Me lo ha detto prima di morire”. Lino Banfi, le parole della moglie spezzano il cuore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lino Banfi, la commovente richiesta della moglie prima della morte. Tutti conoscono il popolare attore comico che dopo i successi legati a film come “L’allenatore nel pallone” e “Vieni avanti cretino”, si è fatto apprezzare nei panni di nonno Libero nella fiction “Un medico in famiglia”. Recentemente Lino Banfi ha perso la moglie, Lucia Zagaria, morta a 85 anni per complicazioni sulle sue condizioni di salute già precarie da tempo. Lo ha annunciato la figlia di Lino Banfi, Rosanna, che su un post Instagram ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” pubblicando una foto in bianco e nero della madre che sorride con un gelato in mano. 61 anni di matrimonio e 10 di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023), la commovente richiestamorte. Tutti conoscono il popolare attore comico che dopo i successi legati a film come “L’allenatore nel pallone” e “Vieni avanti cretino”, si è fatto apprezzare nei panni di nonno Libero nella fiction “Un medico in famiglia”. Recentementeha perso la, Lucia Zagaria, morta a 85 anni per complicazioni sulle sue condizioni di salute già precarie da tempo. Lo ha annunciato la figlia di, Rosanna, che su un post Instagram ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” pubblicando una foto in bianco e neromadre che sorride con un gelato in mano. 61 anni di matrimonio e 10 di ...

