Mazzette in Ue, la ricostruzione del Times: "Giorgi e Panzeri tenuti nella stessa cella per settimane" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono rimasti nella stessa cella per diverse settimane, nonostante fossero entrambi accusati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro nello scandalo delle presunte Mazzette pagate da Marocco e Qatar per influenzare le decisioni all'interno del Parlamento europeo. Come scrive il Times, che cita fonti della Procura belga, l'ex eurodeputato di Articolo 1, Antonio Panzeri, e il suo ex assistente, Francesco Giorgi, hanno così avuto l'opportunità di condividere informazioni preziose prima e durante gli interrogatori dei magistrati che su di loro hanno aperto un fascicolo. Ma dietro alla mossa degli inquirenti potrebbe nascondersi la volontà di carpire maggiori informazioni. Stando al quotidiano britannico, ai due è stato permesso di ...

