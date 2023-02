Mazzette in Ue, Giorgi esce dal carcere: concessi i domiciliari. Times: “Lui e Panzeri tenuti nella stessa cella per settimane” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francesco Giorgi esce dal carcere per essere messo ai domiciliari. Secondo fonti interne alla Procura belga, l’assistente parlamentare coinvolto nello scandalo delle presunte Mazzette pagate da Marocco e Qatar per influenzare le decisioni all’interno del Parlamento europeo potrà tornare nella propria abitazione brussellese indossando il braccialetto elettronico, come deciso al termine dell’udienza per il riesame della custodia cautelare. Intanto, il Times rivela che lui e l’ex europarlamentare di Articolo 1, Antonio Panzeri, sono rimasti nella stessa cella per diverse settimane, nonostante fossero entrambi accusati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francescodalper essere messo ai. Secondo fonti interne alla Procura belga, l’assistente parlamentare coinvolto nello scandalo delle presuntepagate da Marocco e Qatar per influenzare le decisioni all’interno del Parlamento europeo potrà tornarepropria abitazione brussellese indossando il braccialetto elettronico, come deciso al termine dell’udienza per il riesame della custodia cautelare. Intanto, ilrivela che lui e l’ex europarlamentare di Articolo 1, Antonio, sono rimastiper diverse, nonostante fossero entrambi accusati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro. ...

