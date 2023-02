Maxi sequestro a due fratelli imprenditori, sigilli a un parcheggio con 200 camion (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Gruppo Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Napoli, insieme con la Guardia di Finanza, stanno apponendo i sigilli, in un mega parcheggio che si trova nella zona di Castel Volturno, in provincia di Caserta, a circa 200 camion appartenenti a una delle società finite nella lista dei beni da sequestrare ai fratelli imprenditori Giovanni e Michele Fontana. Entrambi, secondo due collaboratori di giustizia eccellenti come Giuseppe Misso e Michele Barone, sono stati fondamentali per gli affari dell’ex primula rossa del clan dei Casalesi Michele Zagaria. Secondo gli investigatori, infatti, proprio grazie all’appoggio della mafia casalese i Fontana sono riusciti far diventare le loro aziende leader nel trasporto e nella gestione dei rifiuti. Il provvedimento di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Gruppo Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Napoli, insieme con la Guardia di Finanza, stanno apponendo i, in un megache si trova nella zona di Castel Volturno, in provincia di Caserta, a circa 200appartenenti a una delle società finite nella lista dei beni da sequestrare aiGiovanni e Michele Fontana. Entrambi, secondo due collaboratori di giustizia eccellenti come Giuseppe Misso e Michele Barone, sono stati fondamentali per gli affari dell’ex primula rossa del clan dei Casalesi Michele Zagaria. Secondo gli investigatori, infatti, proprio grazie all’appoggio della mafia casalese i Fontana sono riusciti far diventare le loro aziende leader nel trasporto e nella gestione dei rifiuti. Il provvedimento di ...

