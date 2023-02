Max Mara, ragione e sentimento: la sfilata A/I 23-34 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La sfilata autunno inverno 2023-2024 di Max Mara è nomade. La donna in passerella attraversa le dimensioni spazio temporali della femminilità. Un look della sfilata Max Mara Autunno Inverno 2023 2024. Dall’illuminismo al 2023 Il punto di partenza è Émilie du Châtelet: intellettuale illuminista e spirito libero che diede il la al pensiero razionale toccando temi come l’educazione, il ruolo sociale della donna e la felicità umana. Della sua epoca, in collezione, sopravvivono i tessuti broccati, le gonne panier, i corsetti, le sottovesti e i fiocchi nei capelli. Innestati su look che mescolano stile da esploratrice e dettagli da dominatrix: con le cinture maxi, alte come bustier, nere e sagomate, i guanti e i top in pelle, gli stivali chunky e bassi, le borse crossbody indossate con la cinghia a tracolla, gli ... Leggi su amica (Di giovedì 23 febbraio 2023) Laautunno inverno 2023-2024 di Maxè nomade. La donna in passerella attraversa le dimensioni spazio temporali della femminilità. Un look dellaMaxAutunno Inverno 2023 2024. Dall’illuminismo al 2023 Il punto di partenza è Émilie du Châtelet: intellettuale illuminista e spirito libero che diede il la al pensiero razionale toccando temi come l’educazione, il ruolo sociale della donna e la felicità umana. Della sua epoca, in collezione, sopravvivono i tessuti broccati, le gonne panier, i corsetti, le sottovesti e i fiocchi nei capelli. Innestati su look che mescolano stile da esploratrice e dettagli da dominatrix: con le cinture maxi, alte come bustier, nere e sagomate, i guanti e i top in pelle, gli stivali chunky e bassi, le borse crossbody indossate con la cinghia a tracolla, gli ...

