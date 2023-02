Mattioli | «Inter | ora pieno convincimento! Acerbi? Dicevano fosse decrepito»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)promuove l’che ieri sera ha battuto per 1-0 il Porto. Il giornalista poi critica chi aveva già datoper finito, usando come esempio la sua prestazione di ieri. Le sue parole a Radio Radio. VITTORIA DI SPESSORE – Marioindica un protagonista “alternativo” di-Porto: «Francesconon mi ha stupito, perché lo conosciamo, però ha fatto una partita di altissimo livello. Mi viene sempre in mente il fatto che qui a Roma da mesi si diceva che era ormaie da buttare… Al di là di questo quello che mi ha colpito è stata la determinazione nei propri mezzi: da mesi si vedeva nell’un’immagine sfumata, di timore, di non convinzione nei propri mezzi. Ieri sera ho visto una bella squadra, al di là del fatto che ...