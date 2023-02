Matteo Salvini - LItalia si schiererà contro il 2035 al prossimo Consiglio Europeo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La data delper lo stop della vendita alle auto con motore a combustione non è scolpita nella pietra e l'Italia lavorerà, con i rappresentanti di altri Paesi che condividono la sua posizione, per rendere più ragionevole la tabella di marcia verso questo appuntamento. A ribadirlo è stato il ministro per le Infrastrutture e Trasportidavanti alla platea di addetti ai lavori convenuti ad Assago (MI) in occasione di Mobility Hub on Track, l'evento dedicato alla Mobility Transformation organizzato da Quattroruote Professional. Intervistato dal direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini,ha esordito sottolineando che chiunque capisce come la deadline del, così com'è stata definita, non funziona e non è inevitabile resti tale, essendo comunque prevista una revisione nel ...