Matteo Paolillo (Edoardo) di Mare Fuori è fidanzato con Alessia Fenderico: chi è, le foto insieme (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mare Fuori è una serie tv che sta riscuotendo grande successo. Le storie dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile hanno appassionato i telespettatori. E tra i vari personaggi presenti nel cast ce ne sono alcuni che destano più curiosità. Tra gli altri c'è Matteo Paolillo, nella serie Edoardo Conte, che è anche l'autore della colonna sonora cantata a Sanremo 'O mar for'. Matteo Paolillo e la storia d'amore con Alessia Fenderico Il giovane attore è molto riservato quando si parla della sua vita privata. Anche su Instagram le foto che pubblica sono tutte strettamente legate al suo impegno professionale. Nonostante il grande riserbo, Matteo è felicemente fidanzato con la 28enne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carolcrasher : O’ mar for e’ disco d’oro. Bravissimo Matteo Paolillo! ????????????#MareFuori - CorriereCitta : Matteo Paolillo (Edoardo) di Mare Fuori è fidanzato con Alessia Fenderico: chi è, le foto insieme - GretaSmara : Matteo Paolillo in Armani è diventato la mia religione - needvtommo : RT @smarginandomi: matteo paolillo ha dato ogni singola briciola di se stesso per edoardo conte non lo ringrazieremo mai abbastanza per que… - scoppiascopami : RT @RosaRicciEraa: Giacomo Giorgio, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo nello stesso posto, Milano è stata benedetta -