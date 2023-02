Mattarella-Von der Leyen “Unione Europea compatta sui temi importanti”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergioha pranzato a Palermo con la presidente della CommissioneUrsula Von der, dopo l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del capoluogo siciliano.Secondo quanto si apprende, iprincipali dell'incontro trae Von dersono stati la guerra in Ucraina, le migrazioni, la transizione ecologica, il gas e le fonti di approvvigionamento energetico. E' emersa comunanza di visioni su tutte le tematiche.ha ringraziato la presidente della Commissione per aver detto che le migrazioni sono un tema che riguarda l'intera. Soddisfazione di entrambi per la riduzione del prezzo del gas, oltre alla spinta comune per ...