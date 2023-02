MasterChef Italia, Sky e streaming NOW - Ultime prove e ospiti straordinari verso la finale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il profumo della serata finale si fa sempre più intenso e Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, i sei cuochi amatoriali ­rimasti in gara, vedono la realizzazione del proprio sogno via via più vicina. Ma prima di giungere al tanto agognato traguardo, la serata di giovedì 23 febbraio - su Sky e in streaming su NOW - avrà in serbo per loro le Ultime prove, dure ed emozionanti, grazie alle quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimo MasterChef... Leggi su digital-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il profumo della seratasi fa sempre più intenso e Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, i sei cuochi amatoriali ­rimasti in gara, vedono la realizzazione del proprio sogno via via più vicina. Ma prima di giungere al tanto agognato traguardo, la serata di giovedì 23 febbraio - su Sky e insu NOW - avrà in serbo per loro le, dure ed emozionanti, grazie alle quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimo...

