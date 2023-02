MasterChef Italia 12, stasera 23 febbraio su Sky e Now: ospiti e anticipazioni della semifinale (Di giovedì 23 febbraio 2023) MasterChef Italia 12 torna stasera su Sky e NOW, penultima puntata del cooking show: ospiti e anticipazioni stasera 23 febbraio alle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW, MasterChef Italia 12. I cuochi amatoriali sono quasi arrivati al traguardo, nella penultima puntata del cooking show si decidono i finalisti di questa edizione. Il profumo della serata finale si fa sempre più intenso e Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, i sei cuochi amatoriali ­rimasti in gara, vedono la realizzazione del proprio sogno via via più vicina. Ma prima di giungere al tanto agognato traguardo, la serata di stasera avrà in serbo per loro le ultime prove, dure ed emozionanti, grazie alle quali i … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023)12 tornasu Sky e NOW, penultima puntata del cooking show:23alle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW,12. I cuochi amatoriali sono quasi arrivati al traguardo, nella penultima puntata del cooking show si decidono i finalisti di questa edizione. Il profumoserata finale si fa sempre più intenso e Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, i sei cuochi amatoriali ­rimasti in gara, vedono la realizzazione del proprio sogno via via più vicina. Ma prima di giungere al tanto agognato traguardo, la serata diavrà in serbo per loro le ultime prove, dure ed emozionanti, grazie alle quali i …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : MasterChef Italia 12, la semifinale del 23 febbraio 2023 in diretta: anticipazioni e prove - SMSNEWSOFFICIAL : MASTERCHEF ITALIA: il Mirazur di Mauro Colagreco, la monaca chef coreana Jeong Kwan, in 6 verso la finalissima - digitalsat_it : MasterChef Italia, Sky e streaming NOW - Ultime prove e ospiti straordinari verso la finale - tvblogit : MasterChef Italia 12, la semifinale del 23 febbraio 2023 in diretta: anticipazioni e prove - UnDueTreBlog : MasterChef Italia 12 (#MasterchefIt) - Undicesima puntata del 23/02/2023 - Il più famoso talent culinario in onda .… -