Masih Alinejad, chi è la giornalista che lotta contro la Repubblica islamica dell’Iran (Di giovedì 23 febbraio 2023) Masih Alinejad, giornalista e attivista di origine iraniana, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 23 febbraio, di Oggi è un altro giorno per raccontare la battaglia che l’ha resa celebre nel mondo nella lotta per i diritti delle donne iraniane nel suo Paese e, in generale, per i diritti umani. Lo scorso anno è stato realizzato il film “Be my voice”, ritratto dell’attivista iraniana Masih Alinejad, diretto dalla regista Nahid Persson, che l’ha filmata nella sua casa dell’esilio e in occasione di alcune trasferte in Europa. “Ho iniziato una rivoluzione dalla cucina di casa mia, perché mio fratello poteva fare tante cose che a me erano vietate: nuotare, andare in bici, cantare, lasciare i capelli al vento. Ero solo una bambina ma sapevo di voler fare tutto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)e attivista di origine iraniana, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 23 febbraio, di Oggi è un altro giorno per raccontare la battaglia che l’ha resa celebre nel mondo nellaper i diritti delle donne iraniane nel suo Paese e, in generale, per i diritti umani. Lo scorso anno è stato realizzato il film “Be my voice”, ritratto dell’attivista iraniana, diretto dalla regista Nahid Persson, che l’ha filmata nella sua casa dell’esilio e in occasione di alcune trasferte in Europa. “Ho iniziato una rivoluzione dalla cucina di casa mia, perché mio fratello poteva fare tante cose che a me erano vietate: nuotare, andare in bici, cantare, lasciare i capelli al vento. Ero solo una bambina ma sapevo di voler fare tutto ...

