Maserati GranCabrio - Collaudi al gelo per la nuova generazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Maserati ha portato in Scandinavia un prototipo della GranCabrio per gli ultimi Collaudi prima del debutto. La presentazione potrebbe avvenire nell'ultimo trimestre dell'anno, con prezzi superiori rispetto a quelli della GranTurismo appena introdotta sul mercato. Tutto pronto. Il prototipo della GranCabrio che vi mostriamo è ricoperto dalle stesse pellicole usate fino a poco tempo fa sulla coupé, della quale, infatti, riporta i loghi. La presenza dei quattro scarichi posteriori toglie subito ogni dubbio sulla natura della vettura, la quale adotta una delle due varianti del V6 Nettuno. Rispetto alla GranTurismo, che abbiamo già provato su strada, cambia ovviamente l'andamento del tetto, dove è presente la classica capote di tela dalle forme slanciate. I passaruota posteriori e la coda sono stati ridisegnati di ...

