Marsiglia | Sinner costretto al forfait | ' Febbre e debolezza | non ce la faccio'

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Colpo di scena a, dove Jannikha datopochi minuti prima di scendere in campo per il secondo turno del torneo Atp 250. Il tennista altoatesino ha deciso dunque all'ultimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tennis, Jannik #Sinner a pochi minuti dal suo match di secondo turno dà forfait: ritiro da #Marsiglia+++ - serieB123 : Sinner, perché si è ritirato dal torneo Atp di Marsiglia poco prima di scendere in campo - _ElPrincipe22 : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner a pochi minuti dal suo match di secondo turno dà forfait: ritiro da #Marsiglia+++ - BarDalCT : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner a pochi minuti dal suo match di secondo turno dà forfait: ritiro da #Marsiglia+++ - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Marsiglia: #Sinner dà forfait a pochi minuti dal match con Fils #atp -

Colpo di scena a, dove Jannikha dato forfait pochi minuti prima di scendere in campo per il secondo turno del torneo Atp 250. Il tennista altoatesino ha deciso dunque all'ultimo momento di non ...Niente esordio per Jannik, unico azzurro in gara nell'" Open 13 Provence ", che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di, nel sud della Francia. Il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.

Quando giocherà Jannik Sinner a Marsiglia Definito il giorno del debutto e chi affronterà OA Sport

Chi affronterà Jannik Sinner a Marsiglia: prossimo rivale e tabellone OA Sport

ATP Marsiglia, Sinner si ritira prima dell'esordio: "Ho un po' di febbre" Sky Sport

Sinner "stakanovista" scende in campo anche a Marsiglia: ecco quando gioca ilGiornale.it

Marsiglia, Sinner costretto al ritiro: messo ko dalla febbre Corriere dello Sport

L'altoatesino era atteso in campo alle ore 18:00 per affrontare il francese Arthur Fils negli ottavi di finale ...Sinner ha deciso di non scendere sul cemento di Marsiglia e di riposarsi dopo le fatiche di Montpellier e Rotterdam: “Ho anche qualche linea di ...