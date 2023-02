Mariela Castro parla del nuovo codice delle famiglie cubano: “La giustizia sociale deve essere garantita anche per la comunità Lgbt” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Il senso di uguaglianza e giustizia sociale doveva essere garantito per tutti, anche alla comunità Lgbt. Portare avanti la conquista dei diritti è una lotta costante, anche in un processo rivoluzionario”, così Mariela Castro, figlia dell’ex presidente cubano Raul Castro e nipote di Fidel Castro, a Roma per presentare il nuovo codice delle famiglie approvato a Cuba con un referendum popolare che prevede, tra le altre cose, unioni e adozioni per coppie dello stesso sesso. “Avevamo bisogno di fare questa legge, non fare niente voleva dire ignorare la realtà di queste persone e riprodurre i meccanismi culturalmente errati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Il senso di uguaglianza edovevagarantito per tutti,alla. Portare avanti la conquista dei diritti è una lotta costante,in un processo rivoluzionario”, così, figlia dell’ex presidenteRaule nipote di Fidel, a Roma per presentare ilapprovato a Cuba con un referendum popolare che prevede, tra le altre cose, unioni e adozioni per coppie dello stesso sesso. “Avevamo bisogno di fare questa legge, non fare niente voleva dire ignorare la realtà di queste persone e riprodurre i meccanismi culturalmente errati ...

