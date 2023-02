Mare Fuori, Maria Esposito ha tradito Antonio Orefice con un personaggio della serie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mare Fuori, Maria Esposito ha tradito Antonio Orefice: di chi si tratta La terza stagione di Mare Fuori continua a essere in trend sui social e prima per visualizzazioni su Raiplay. I numeri parlano chiaro: è un successo clamoroso che non accenna a rallentare. Tuttavia, tra i protagonisti del cast pare essersi creta qualche incomprensione. La passione evidente sul set tra i personaggi Rosa Ricci e Carmine Di Salvo ha fatto impazzire e sognare i fan. Ma proprio a pochi giorni dall’uscita sulla piattaforma di streaming della Rai, Maria Esposito e Antonio Orefice hanno ufficializzato la loro relazione. Ma sembra che l’attrice abbia smesso di parlare il ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha: di chi si tratta La terza stagione dicontinua a essere in trend sui social e prima per visualizzazioni su Raiplay. I numeri parlano chiaro: è un successo clamoroso che non accenna a rallentare. Tuttavia, tra i protagonisti del cast pare essersi creta qualche incomprensione. La passione evidente sul set tra i personaggi Rosa Ricci e Carmine Di Salvo ha fatto impazzire e sognare i fan. Ma proprio a pochi giorni dall’uscita sulla piattaforma di streamingRai,hanno ufficializzato la loro relazione. Ma sembra che l’attrice abbia smesso di parlare il ...

