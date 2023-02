Mare fuori: Ciro è vivo sì o no? Facciamo chiarezza sulle ultime indiscrezioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nelle ultime ore sui social sono comparse immagini che testimonierebbero un possibile ritorno di Ciro Ricci nella quarta stagione, una addirittura diffusa dall'attore Giacomo Giorgio. Ma cosa c'è di vero? Che Ciro Ricci di Mare fuori sia ancora vivo è una delle teorie preferite dalla fanbase sin dalla fine della prima stagione, quando Carmine Di Salvo per salvare Filippo è stato costretto ad ucciderlo suo malgrado. Da quel momento l'assenza di Ciro è diventata una "presenza" più forte che se fosse sopravvissuto, sia per la sua "gang" all'interno dell'IPM, che ne è ha celebrato la morte in ogni modo possibile, sia per i fan che hanno iniziato ad alimentare le speranze in un suo possibile ritorno. Da qui in poi ci sono SPOILER sulla terza stagione, quindi non andate vanti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nelleore sui social sono comparse immagini che testimonierebbero un possibile ritorno diRicci nella quarta stagione, una addirittura diffusa dall'attore Giacomo Giorgio. Ma cosa c'è di vero? CheRicci disia ancoraè una delle teorie preferite dalla fanbase sin dalla fine della prima stagione, quando Carmine Di Salvo per salvare Filippo è stato costretto ad ucciderlo suo malgrado. Da quel momento l'assenza diè diventata una "presenza" più forte che se fosse sopravvissuto, sia per la sua "gang" all'interno dell'IPM, che ne è ha celebrato la morte in ogni modo possibile, sia per i fan che hanno iniziato ad alimentare le speranze in un suo possibile ritorno. Da qui in poi ci sono SPOILER sulla terza stagione, quindi non andate vanti ...

